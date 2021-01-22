Altın fiyatları hakkında araştırmalar artış yoğunluk kazandı. Gün içerisinde ve kapanış saatlerinde fiyatlarda hareketli seyir devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 438,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 kayıpla 438,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 2.908,00 liraya geriledi. Geçen hafta 719,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 710,00 liraya düştü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.854,73 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?