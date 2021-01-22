Borsa İstanbul 22 Ocak tarihini düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 1.542,45 puandan tamamladı.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 2,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Analistler, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına bağlı olarak sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesiyle küresel piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olduğunu ifade etti.
ENFLASYON RAPORU ÖNEMLİ OLACAK
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu, Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksinin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayacak 4. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini dile getirdi.