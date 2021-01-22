ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleriyle onlarca ürün bugün raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta sonu 25 TL ve üzeri alışverişte dikkat çeken indirimler bulunuyor. Özellikle ev ve bakım ürünlerinin yer aldığı kataloğda Sinbo Cyclone Torbasız Süpürge, 2'li Süngerli Banyo Paspası, Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti, Ferforje Dekoratif Ayna, Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı, Silvercrest Dijital Baskül ve Colgate Optic White Aktif Kömür Diş Macunu ön planda bulunuyor.

ŞOK 22 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ