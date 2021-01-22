Ayın en cazip teklifleri geliyor! Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı kredi çekecek olanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ziraat, TEB, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank kredisindeki son durum merakla araştırılıyor. . Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları belli oldu. İşte kredi faiz oranlarında yaşanan son değişimler...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları: