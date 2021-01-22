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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 20:31
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    • 22.01.2021 20:31
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    Ayın en cazip teklifleri geliyor! ne kadar oldu? Ziraat, TEB, , , ...

    nda yaşanan son gelişmeler kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Bankaların yenilenen faiz oranları haberimizin içerisinde yer almaktadır. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka son faiz oranları...

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Ayın en cazip teklifleri geliyor! Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı kredi çekecek olanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ziraat, TEB, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank kredisindeki son durum merakla araştırılıyor. . Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını incelemek istiyor. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları belli oldu. İşte kredi faiz oranlarında yaşanan son değişimler...

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.47

    Tüketici kredisi: 1.64

    Taşıt kredisi: 1.64

    HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.75

    Taşıt kredisi: 1.75

    Konut kredisi: 1.50

        VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        Taşıt kredisi: 1.52

        İhtiyaç kredisi: 1.59

        SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

        TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.45

        Taşıt kredisi: 1.49

        Konut kredisi: 1.40

        QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.33

        Konut kredisi: 1.68

        Taşıt kredisi: 1.61

            YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: 1.79

            Konut kredisi: 1.45

            Taşıt kredisi: 1.56

            GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: 1.49

            Konut kredisi: 1.42

            Taşıt kredisi: 1.64

            İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: 1.50

            Taşıt kredisi: 1.55

            Ev kredisi: 1.40

                AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

                Direkt kredi: 2.03

                İhtiyaç kredisi: 1.96

                Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

                Konut kredisi: 1.39

                Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

                DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

                İhtiyaç kredisi: 2.17

                Tüketici kredisi: 2.17

                Mortgage kredisi: 1.58

                Taşıt kredisi: 1.74
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                Haberler Ekonomi Ayın en cazip teklifleri geliyor! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat, TEB, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank...