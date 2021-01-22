BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! BİM'de gelecek hafta tatlı ve mutfak ürünleri...

BİM 26 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak ediliyor. Gelecek haftanın dikkat çeken ürünleri arasında Seyidoğlu Rafadan Tayfa Tahin Pekmez Karışımı,Torku Dana Kangal Sucuk, Yaylatürk Karabiberli Hindi Salam, Peyman Karışık Çiğ Kuruyemiş, Lokum Atölyesi Kaplamalı Saray Helvası, Seğmen Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı ve Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil yer alıyor.
BİM 26 OCAK SALI 2021 AKTÜEL KATALOĞU
Torku
Dana Kangal Sucuk
• 500 g
Torku
Dana Baton Salam
• 250 g
• Sade / Fıstıklı
Torku
Çiftçi Yoğurdu
• 900 g