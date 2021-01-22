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    • 22.01.2021 21:24
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    26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! BİM'de gelecek hafta tatlı ve mutfak ürünleri...

    26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu. Gelecek hafta salı günü satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'e her hafta salı ve çarşamba gelen ürünler heyecanla bekleniyor ve çoğu geldiği an bitiyor. Özellikle yiyecek ve kuruyemiş ürünlerinin dikkat çektiği BİM kataloğunda gelecek hafta onlarca fırsatlı ürün yer alıyor. İşte BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi

    takvim.com.tr
    BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! BİM'de gelecek hafta tatlı ve mutfak ürünleri...

    BİM 26 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak ediliyor. Gelecek haftanın dikkat çeken ürünleri arasında Seyidoğlu Rafadan Tayfa Tahin Pekmez Karışımı,Torku Dana Kangal Sucuk, Yaylatürk Karabiberli Hindi Salam, Peyman Karışık Çiğ Kuruyemiş, Lokum Atölyesi Kaplamalı Saray Helvası, Seğmen Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı ve Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil yer alıyor.

    BİM 26 OCAK SALI 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Torku
    Dana Kangal Sucuk
    • 500 g

    Torku
    Dana Baton Salam
    • 250 g
    • Sade / Fıstıklı

    Torku
    Çiftçi Yoğurdu
    • 900 g

        Frico Tereyağı
        • 200 g

        Altınkılıç
        Trakya Eski Kaşar
        • 250 g

        Simbat
        Kavrulmuş Fındık
        • 500 g

            Sayley
            Kakaolu Fındık Kreması
            • 1000 g

            Seğmen
            Pratik Kapak Bingöl Çiçek Balı
            • 640 gr

            Lipton
            Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay
            • 160 Adet
            • Bergamot aromalı
                Haberler Ekonomi BİM 26 Ocak Salı 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! BİM'de gelecek hafta tatlı ve mutfak ürünleri...