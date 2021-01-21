Avrupa'yı resmen solladı! Otomobil satışlarında rekor!





Almanya'da otomobil pazarı yüzde 19,1, Fransa'da yüzde 25,5, Birleşik Krallık'ta yüzde 29,7, İtalya'da yüzde 27,9, İspanya'da yüzde 32,3, Hollanda'da yüzde 19,5 ve Belçika'da da yüzde 21,5 geriledi.



Önemli otomotiv markalarının üretim yaptığı Çekya'da otomobil pazarı söz konusu dönemde yüzde 18,8 ve Polonya'da da 22,9 daraldı.



ARALIK AYI SATIŞLARI YÜZDE 3,7 GERİLEDİ

Sadece Aralık 2020 dönemine bakıldığında AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Aralık 2019'a göre yüzde 3,7 azaldı ve toplam 1 milyon 214 bin 581 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise pazarı 1 milyon 261 bin 550 olmuştu.