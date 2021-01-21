Kredi faiz oranlarında yeni yılın gelmesiyle birlikte çeşit kampanyalar duyurulmaya başlandı. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatları resmi internet siteleri üzerinden vatandaşlara duyuruyor. Kredi çekmeyi düşünenler bu bağlam güncel faiz oranları hakkında bilgi edinerek bankaya ona göre gitmek istiyor. Yenilenen faiz oranlarına göre en uygun krediyi veren banka belli oldu. Haberimizin içerisinde 21 Ocak Vakıfbank, Ziraat, Akbank, Garanti taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları detaylı bir şekilde yer alıyor.
21 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI!
Konut kredisi: 1.47
Tüketici kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.66
21 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI!
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
21 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.35
İhtiyaç kredisi: 1.79
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
21 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI!
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
21 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI!
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.39
21 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI!
Konut kredisi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
21 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI!
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.40
Kredi Kullanmak İçin Gerekli Şartlar
18 yaşını doldurmuş olmanız,
Bankalarla kredi ve kredi kartı çalışmalarınızın düzgün olması,
İpotek verecekseniz eş rızanızın yazılı olarak bankaya verilmesi,
İhtiyaç kredilerinde 36 ay ve taşıt kredilerinde 60 ay talep etmeniz,
Konut kredisi hariç, aile gelirinizi krediye dâhil etmemeniz,
Gelirinizi resmi geçerliliği bulunan evrak ile beyan etmeniz,
Yukarıda belirttiğimiz şartlar neredeyse tüm bankalar tarafından uygulanır.
İhtiyaç Kredisi Nedir?
İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda bankaların da teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte şubeye gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlandı. Hatta taksit yasakları ile birlikte cep telefonları için bile bankalar ihtiyaç kredisi vermeye başladı.
Konut Kredisi Nedir?
Bireysel kredi türü olup sadece ev alımı sırasında kullanılabilen, vergi muafiyetleri (KKDF ve BSMV) ile kamu otoritesinin desteklediği bir kredi türüdür. Öte yandan aile bireyleri ve yakın akrabalar arasında yapılan satışlarda, finansman sağlama amacı (muvazaalı işlem) olduğu gerekçesi ile konut kredisi kullandırılmaz.