SON DAKİKA: Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! 5 maddede restoranlar nasıl açılsın?





KURALLARA UYMAYANLAR İFŞA EDİLSİN

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl:

* Restoranların artık bir an önce açılması gerekiyor. Uçaklara, AVM'lere HES koduyla girilebiliyorsa restoranlara da girilebilir.

* Alınabilecek en sert tedbirlere de razıyız. Bu işi iyi yapanlarla kötü yapanlar ayırt edilsin.

* Kurallara uymayanlara en sert cezalar verilsin. Hatta işletmeyi kapatmaya kadar giden cezalar uygulansın.



* Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapanları ifşa ettiği bir liste gibi, yeme-içme sektöründe kurallara uymayanlar ifşa edilsin.

* Biz de dernek olarak denetimlere katılabiliriz. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

* Tüm bakanlıklar ve doktorların olduğu bir Bilim Kurulu oluşturulsun, burada alınacak kararlara harfiyen uyulsun.

* TSE ile protokol imzaladık. Kurallara uyanlara 'Güvenli Restoran Belgesi' verilecek.

* Bu belgeyi almak isteyenle A'dan Z'ye incelenecek.

* Güvenli Turizm Belgesi veya Güvenli Restoran Belgesi olan işletmelerle sorun aşılabilir.