Işık Plastik halka arz hangi bankada? Işık Plastik halka arz başladı mı? Işık Plastik hisse fiyatı!

Borsa takipçileri şirketlerin açıkladığı halka arz işlemlerini yakından takip ediyor. 2021 yılında da birçok şirket halka arz işlemi gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de Işık Plastik oldu. Peki Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar? Işık Plastik halka arz başladı mı?Işık Plastik halka arz hangi bankalarda? İşte merak edilen soruların yanıtları...