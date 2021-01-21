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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 14:08
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    • 21.01.2021 14:08
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    Paraları alın! Hak sahiplerinin haberi yok! İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları

    Paraları alın! Hak sahiplerinin haberi yok! Devlet sürecinde çalışan, çalışmayan, hasta olan ya da her türlü hak sahibi olan kişiye maddi yardımlar yaptı. Birbirinden farklı nakit desteği yapılan bu önemli günlerde siz de hemen hakkınız olan ödemelerden faydalanabilirsiniz. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları...

    takvim.com.tr
    2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları

    Paraları alın! Hak sahiplerinin haberi yok! Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette birçok para sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor. SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

    SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

    Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.

        Devletin bilinmeyen destekleri!

        Süt Parası Ödemesi

        Bakıcı Ödemesi

        Çeyiz Destek Ödemesi

        Kreş Yardımı Ödemesi

        İş Görememezlik Ödemesi

        Eğitim Desteği

        Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

        Doğum İzni Ödemesi

        Cenaze Yardım Ödemesi

        Doğum Parası Ödemesi

        Yol Yardımı Ödemesi

        Devlette unuttum para var mı? e- Devlet'ten unutulan para bakma yöntemi nedir?

        Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor.

        İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı kontrol edebilirsiniz.

        e- Devlet şifresi ve giriş bilgileriniz yoksa eğer; girişi T.C. kimlik numaranız ve PTT'den alacağınız şifre ile sağlayabilirsiniz.

        e- Devlet ekranını açınca sağ üst köşedeki "arama " kısmına "SGK şahıs ödeme sorgulama" yazarak SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

        Hastalık ve yolluk parası

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastalığı olan kişilerin tedavi görebilmesi için yeterli maddi kaynağın bulunamaması halinde ödeme yapıyor. Bu ödemeler şu şekilde oluyor; Örneğin, Bolu'da yaşıyorsunuz. Bolu Devlet Hastanesi'nde olmayan bir tedavi için sizi Ankara'ya sevk ettiler. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara'ya gidebilmeniz ve tedavinizi olabilmeniz için ödeme yapıyor.

        Bu nedenle eğer devlet hastanesinde tedavi görürken bir ilden başka bir ilde bulunan devlet hastanesine sevk edildiyseniz SGK'dan rahat bir şekilde yolluk parası alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken SGK'ya kimlik belgeniz ve sevk kâğıdınız ile beraber gitmeniz olacaktır.

            Binlerce kişi devlet desteğini almayı unuttu!

            Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR'un yaptığı bilgilendirmeler yeterli olmadı. Gelen SMS ve bilgilendirmeleri kontrol dahi etmeyen binlerce kişi bu yardımları almayı unuttu. Devlet desteği paralar şu an hak sahiplerini bekliyor.
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            Haberler Ekonomi Paraları alın! Hak sahiplerinin haberi yok! İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları