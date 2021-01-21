Paraları alın! Hak sahiplerinin haberi yok! İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları

Paraları alın! Hak sahiplerinin haberi yok! Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette birçok para sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor. SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.