Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.01.2021 10:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 10:20
    ABONE OL

    İstanbul'un hemen yanı başında ucuza daire fırsatı

    'na ait ilan sitesinde her gün yenilenen icradan satılık ev, araba, arsa, dükkan ilanları arasında; Saray'da 210 bin TL bedelle satışa çıkan ev dikkat çekti.

    İstanbul'un hemen yanı başında ucuza daire fırsatı

    Saray İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Saray'ın Yeni mahalle Hamam mevkisi civarında satışa çıkarılan 87 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire fiyatıyla ilgi çekti. 210 bin TL muhammen bedel belirlenen daire 23 Şubat'ta satışa çıkacak.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, taşınmaza ait bilgilere de yer verildi. İlanda, "Tekirdağ ili Saray ilçesi Yeni Mh. Hamam mevkii 21 ada 192 parsel A blok zemin kat 3 bağımsız bölüm 130/3583 arsa paylımesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı olup antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo+ wc ve balkondan müteşekkildir. Antre zemini seramik, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Salon ve odaların yer döşemesilaminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri boyalı, tavanları kartonpiyer yapılıdır Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları sıva üzeri boyalı tezgah mermerit, tezgah alnı seramik, tezgah altında ve üstünde ahşap dolaptan yapılıdır. Banyo + wc zemin ve duvarları seramik, duş teknesi, kabini, klozet, ayaklı lavabo mevcuttur. Pencereler ısıcamlı PVC doğrama, iç kapılar amerikan panel kapılıdır. Bağımsız bölüm kombi sistem doğalgazlıdır. Bağımsız bölümün net alanı 87,15 m2 dir. Her türlü belediye hizmetlerin yararlanır konumdadır." ifadeleri yer aldı.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İstanbul'un hemen yanı başında ucuza daire fırsatı