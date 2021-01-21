İstanbul'un hemen yanı başında ucuza daire fırsatı

Tekirdağ Saray İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Saray'ın Yeni mahalle Hamam mevkisi civarında satışa çıkarılan 87 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire fiyatıyla ilgi çekti. 210 bin TL muhammen bedel belirlenen daire 23 Şubat'ta satışa çıkacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, taşınmaza ait bilgilere de yer verildi. İlanda, "Tekirdağ ili Saray ilçesi Yeni Mh. Hamam mevkii 21 ada 192 parsel A blok zemin kat 3 bağımsız bölüm 130/3583 arsa paylımesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı olup antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo+ wc ve balkondan müteşekkildir. Antre zemini seramik, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Salon ve odaların yer döşemesilaminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri boyalı, tavanları kartonpiyer yapılıdır Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları sıva üzeri boyalı tezgah mermerit, tezgah alnı seramik, tezgah altında ve üstünde ahşap dolaptan yapılıdır. Banyo + wc zemin ve duvarları seramik, duş teknesi, kabini, klozet, ayaklı lavabo mevcuttur. Pencereler ısıcamlı PVC doğrama, iç kapılar amerikan panel kapılıdır. Bağımsız bölüm kombi sistem doğalgazlıdır. Bağımsız bölümün net alanı 87,15 m2 dir. Her türlü belediye hizmetlerin yararlanır konumdadır." ifadeleri yer aldı.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın