Kritik viraja giriliyor! İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek sorusu araba alacakların gündeminde yer ediniyor. Fiyatlar yüzde 3 ile 10 arası düştü. Salgın süreciyle birlikte ikinci araba fiyatları suni bir yükseliş yaşamış ve bu da araba almak isteyenlerin düşüncelerinden vazgeçmelerine neden olmuştu. Ancak sıfır araç üretiminin başlamasıyla ibre tersine döndü. Araba fiyatlarında yaşanan düşüş ve kış aylarının gelmesiyle galericiler bu durumu otomobil almak için en cazip zaman olarak ifade ediyor. Çünkü yaz aylarında yoğunluk yaşanacağından fiyatların artışa geçeceği tahminler arasında yer alıyor.

DÜŞMEYE BAŞLADI

İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.