Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,43 ile metal ana sanayi oldu.
Gün içinde 1.582,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.550,00 puanın üzerinde dengelendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret edildi. TCMB kararı sonrası dolar/TL, 7,3497 seviyesini gördü.