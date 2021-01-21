Altın fiyatlarındaki son gelişmeler ve değişimler canlı olarak takip ediyor. 22 ayar bilezik, yarım, gram ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yatırımı olanlar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda altın, seans içinde 1871 dolar/ons seviyesini test ederken, son 10 gününde en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Seansı da bu seviyeden kapatmayı başaran sarı maden, yüzde 1.72 kazancı hanesine yazmış oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,80
|444,00
|442,10
|442,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.925,00
|2.946,00
|2.914,00
|2.935,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|404,80
|408,80
|403,50
|407,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.858,00
|2.878,00
|2.848,00
|2.868,00
|Yarım Ziynet
|1.429,00
|1.439,00
|1.424,00
|1.434,00
|Çeyrek Ziynet
|715,00
|720,00
|712,00
|717,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.