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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 19:56
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    • 21.01.2021 19:56
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    21 Ocak Kapalıçarşı anlık ! , yarım, gram ve gram

    21 Ocak Kapalıçarşı anlık hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Fiyatlarda hareketli seyir devam ederken Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 444 bin 170 lirayı, en yüksek ise 446 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 444 bin 170 liradan tamamladı. İşte , yarım, gram ve gram altın fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarındaki son gelişmeler ve değişimler canlı olarak takip ediyor. 22 ayar bilezik, yarım, gram ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yatırımı olanlar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda altın, seans içinde 1871 dolar/ons seviyesini test ederken, son 10 gününde en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Seansı da bu seviyeden kapatmayı başaran sarı maden, yüzde 1.72 kazancı hanesine yazmış oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,80 444,00 442,10 442,30
    Cumhuriyet Ata Lira 2.925,00 2.946,00 2.914,00 2.935,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 404,80 408,80 403,50 407,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.858,00 2.878,00 2.848,00 2.868,00
    Yarım Ziynet 1.429,00 1.439,00 1.424,00 1.434,00
    Çeyrek Ziynet 715,00 720,00 712,00 717,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.

        ALTIN İLE İLGİLİ YORUMLAR

        Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin edip göreve başladığı günde, piyasalar "coşku dolu bir seansı" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi:

        "Biden'ın göreve başlaması kıymetli madenlere de pozitif yansırken, altın günü kazançla tamamlamayı başardı. 1840 dolar/onstan güne başlayan sarı maden, seans boyu pozitiflik içerisinde hareket etti.

        "Başkan, yemin konuşmasında kucaklayıcı bir başkan olacağını söylerken, göreve başlar başlamaz 17 kararnameye imza atarak görevine hızla başlamış oldu. Piyasalarda Biden'ın gelmesiyle teşvik paketlerinin hız kazanacağı beklentisinin oluşması altına da pozitif yönde etki ettiği bir günü yaşadık.

        "Altın, seans içinde 1871 dolar/ons seviyesini test ederken, son 10 gününde en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Seansı da bu seviyeden kapatmayı başaran sarı maden, yüzde 1.72 kazancı hanesine yazmış oldu.

        "Bu toparlanmanın, altını aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine taşıması yukarı yönlü trendin devam edeceği beklentisini de sürdürmemizi sağladı.

        "Gümüş, altına kıyasla daha iyi performans gösterdiği günde, son bir haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. 25.21 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 25.83 dolar/onstan seansı tamamlarken, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.4 kazanç yazmış oldu.

        "Platin ise günün en çok değer kazanan kıymetli maden olurken, tekrardan 1100 dolar/onsun üzerine döndü. 1088 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 1116 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.5 kazanç yazmış oldu.

        "Paladyum da diğer kıymetlilere uyum sağlayarak yeşilde bir günü geride bıraktı. 2360 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, 2375 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.6 kazanç yazmış oldu.

        "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, düşük işlem hacimli seanslar gerçekleşmeye dün de devam etti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,814 kg altın, 2,640 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

            ALTININ KİLOGRAMI 444 BİN 170 LİRAYA YÜKSELDİ

            Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi.

            Altın piyasasında, en düşük 444 bin 170 lirayı, en yüksek ise 446 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 444 bin 170 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 318 milyon 298 bin 186,68 lira, işlem miktarı ise 2.984,53 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 milyon 237 bin 249,61 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

            ALTININ ONSU 1.865,90 DOLAR

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.865,90 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 444 bin 170 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3784 lira, satışta 7,4080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4315 lira, satışta 7,4613 lira olarak belirlemişti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2165, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 azalışla 55,79 dolardan işlem görüyor.

            ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY

            ABD Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 1,870 doların üzerine yükselen altın fiyatları bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı üzerinde anlaşmaları ve ABD Başkanı Joe Biden'in yeni yardım paketinin talep üzerinde olumlu etki yaratacağı beklentisiyle yükselen petrol fiyatları bu düzeylerde işlem görüyor.

                Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

                - Brent petrol yüzde 0.59 artışla 55.93 dolar,

                - Batı Teksas yüzde 0.64 artışla 53.31 dolar,

                - altın yüzde 0.34 düşüşle 1,863.61 dolar,

                - gümüş yüzde 0.63 düşüşle 25.68 dolar,

                - bakır yüzde 0.59 artışla 8,041.50 dolar,

                - platin yüzde 1.91 artışla 1,133.51 dolar,

                - paladyum yüzde 0.51 artışla 2,391.86 dolar düzeyindeydi.

                İç piyasada gram altın 442 liraya, çeyrek altın 732 liraya, Cumhuriyet altını da 2,911 liraya geriledi.
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                Haberler Ekonomi 21 Ocak Kapalıçarşı anlık altın fiyatları! 22 ayar bilezik, yarım, gram ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?