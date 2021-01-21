Dikkat! Paranızı almayı unutmayın! e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin! | Devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir?

Devlet tarafından vatandaşlara verilen yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok yardım hak sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? Devletin verdiği yardımlar neler? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...
DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir. SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.
DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!
BU DESTEKLERDEN ÇOĞU KİŞİNİN HABERİ YOK!
Süt Parası Ödemesi
Bakıcı Ödemesi
Çeyiz Destek Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği
Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi
Doğum İzni Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi
Yol Yardımı Ödemesi