Dikkat! Paranızı almayı unutmayın! e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin! | Devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir?

Çeyiz Parası



Bu yardımdan, anne veya babasını kaybedip, yetim aylığı alan ve evlilik yapan kadınlar bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabiliyor. Yani her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası alınamıyor. Çeyiz parası için yaş sınırı da bulunmuyor. Erkekler ise böyle bir hakka sahip değil.

En çok merak edilen sorulardan biri de sigortalı olarak çalışan kadınların çeyiz parası alıp alamayacağı oluyor. Çalışan kadınlar yetim aylığı alamadığı için çeyiz parası alma imkanından da yararlanamıyor.

Kreş desteği

Kreş desteği başvurusunda bulunabilmek için öncelikle 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Başvuru sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek. Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak. Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.

İş Görmezlik Ödemesi

İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına geliyor. Ancak çalışanın SGK tarafından bu ödemeyi alabilmesi için hasta olduğunu kanıtlayacak bir rapor sunabilmesi gerekiyor. Çalışan; raporlu olduğu süre zarfında işvereninden maaş ödemesi almıyor. Bu süreç boyunca çalışana rapor parası ödeme işlemi SGK tarafından yapılıyor.