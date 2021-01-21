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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 12:12
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    • 21.01.2021 12:12
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    Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi !

    Dolandırıcılar nın uygulanmaya başlamasının ardından vatandaşları üzerinden kandırmaya başladı. Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan nden yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı randevu oluşturma' mesajları veya sizi arayarak, 'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz" denildi.

    Dolandırıcıların yeni yöntemi aşı!

    vatandaşları dolandırıcılığına karşı uyararak, "Kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz" denildi.

    Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı randevu oluşturma' mesajları veya sizi arayarak, 'Sağlık bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı sizleri güvenir bir firma veya kişi kimliğine bürünerek, dolandırmak istemesidir" denildi.

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    Haberler Ekonomi Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi aşı!