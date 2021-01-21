Başına talih kuşu kondu! Bu 100 lirayı duyan fotoğrafını çekmeye koşuyor! Servet edecek meğerse...

Pek çoğumuz gün içerisinde bir şeyler almak amacıyla kullandığımız paraların üzerindeki rakam dışında önünde ve arkasında yer alan yazılara, sembollere ya da hatalara dikkat etmeden kullanıp geçiyoruz. Ancak nadiren de olsa bazı paralarda basım hatası olabiliyor. Son aylarda haber sitelerinde hatalı basım olan banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu banknotları saklayan ya da fark edip cebinde bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 300 bin liraya satışa sunuyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı. İşletme sahibi parayı satın almak isteyenlerin olduğunu açıkladı.

ÖNCE SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. Paralarda sıfırın eksik olduğunu gören vatandaşlar birbir hayaller içerisine giriyor. İnegöl'de kafe işleten Ramazan İlçin'da onlarda biri. Akşam hesap kitap yaparken 100 TL paranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti.