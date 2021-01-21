Nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekme düşüncesi olanlar için bankalar sunduğu çeşitli ihtiyaç kredisi fırsatları devam ediyor. Yeni yılla birlikte bankalar kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Fırsatları kaçırmak istemeyenler ise özellikle 3 ay ertelemeli kredi fırsatı hakkında detayları araştırıyor. Haberimizin içerisinde sunulan kredi imkanları, ödeme planı ve aylık taksit miktarı ile ilgili detaylı tüm her şeyi derledik. İşte 3 ay ertelemeli 36 ay kredi imkanı sunan bankalar...

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR

Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...