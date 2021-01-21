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    • 21.01.2021 17:35
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    Bugün , ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? 21 Ocak 2021 CANLI döviz kurları

    , ve sterlindeki son alış satış fiyatları döviz kurlarındaki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dün, en düşük 7,3875, en yüksek 7,4866 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başladı. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte 21 Ocak 2021 canlı döviz kurlarında son durum

    Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    21 Ocak Perşembe döviz kurlarındaki gelişmeleri merak edenler anlık olarak takiplerini sürdürüyor. Kapanış saatleriyle birlikte dolar, sterlin ve euro alış satış fiyatı hakkında araştırmalara başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4000 liradan, avro 8,9880 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0120 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    STERLİN

    ALIŞ(TL) 10,1110
    SATIŞ(TL) 10,1172

    ALTININ KİLOGRAMI 444 BİN 170 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 444 bin 170 lirayı, en yüksek ise 446 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 444 bin 170 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 318 milyon 298 bin 186,68 lira, işlem miktarı ise 2.984,53 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 milyon 237 bin 249,61 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    DOLAR, MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI SONRASI GERİLEDİ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesi ve enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı duruşun "uzun bir süre" devam ettirileceği vurgusunun ardından Türk lirası (TL), diğer para birimler karşısında değer kazanıyor.

    TCMB'nin kararı öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 7,3540 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 8,9360, sterlin/TL de yüzde 0,4 gerileyerek 10,0950 seviyesinde bulunuyor.

        TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret etti.

        Analistler, TCMB'nin "gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı" vurgusu ve "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi" ifadesinin TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

        TCMB kararının ardından döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan Borsa İstanbul'daki banka hisseleri de şu dakikalarda ortalama yüzde 2 primle işlem görüyor. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.578 seviyesinde dengelendi.

        Analistler, günün kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

        AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 413,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazancıyla 14.017 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.767 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 5.665 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 8.249 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 artarak 22.759 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1,2120 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, dün ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, önceki gün de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in açıklamaları ile piyasalardaki teşvik paketi beklentilerinin arttığını belirterek, açıklanan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

        Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

        Analistler, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, aralık ayı inşaat izinleri, konut başlangıçları ve ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

        ALTININ ONS FİYATI 1,870 DOLARI AŞTI

        ABD Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine çıktı.

        Joe Biden'ın Hazine Bakanı olarak seçtiği ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Yellen, kur politikasını rekabet gücü kazanmak için kullanmayacaklarını belirtti ancak güçlü bir dolar istediğine ilişkin açıklama yapmadı.



            Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Planlanan destek paketi ile oluşacak bol likidite ortamının Ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı da ön plana çıkıyor" denildi.

            Biden'ın coronavirus krizinden toparlanma için finansal yardımları artıracağına ilişkin beklentilerin artması, bakır fiyatlarını da yükseltti. Bakırın ton fiyatı yeniden 8,000 doları aşarak 8.075 dolar düzeyine yükseldi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.43 artışla 55.84 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.30 artışla 53.13 dolar,

            - altın yüzde 0.23 artışla 1,874.28 dolar,

            - gümüş yüzde 0.64 artışla 26.00 dolar,

            - bakır yüzde 0.59 artışla 8,041.50 dolar,

            - platin yüzde 0.23 artışla 1,114.91 dolar,

            - paladyum yüzde 0.45 artışla 2,390.48 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? 21 Ocak 2021 CANLI döviz kurları