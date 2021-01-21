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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 14:42
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    • 21.01.2021 14:42
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    4.500 TL maaşla ! ? ?

    Şehir ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen kişiler için zorunlu koşullar ve yayınlanan zabıta alım duyurularını haberimizde bulabilirsiniz. Alakalı belediyelerin hudutları içerisinde yasayla tanımlanan emir ve yasaklar güzergahında muhtelif sorgulamalar yapan devlet memurlarına zabıta ismi veriliyor. Takvim.com.tr olarak okurlarımıza zabıta memuru nasıl olunur? Zabıta memuru olma koşulları nelerdir? gibi cevapları haberimizde derledik. Zabıta olmak için öncelikle devlet tarafından yapılan sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Yayınlanan zabıta alım ilanlarında gerekli KPSS puanı ile ilgili değişiklikler olabilmektedir.

    takvim.com.tr
    4.500 TL maaşla 2021 yılı zabıta alımı ilanları! Zabıta nasıl olunur?

    Zabıta alım istihdamı sağlamak için belediyeler zabıta alımı ilanlarını dönem dönem yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyorlar. Sözlü mülakattan yeterli puanı alanlar, KPSS puanı da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    2021 Zabıta Alım İlanları

    Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Memur ve Zabıta Alımı: Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 tarihinden 12.03.2021 Cuma gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. Zabıta Memuru kadrosuna yapılacak başvurular için; adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

    İlanın tümü için tıklayınız

    Pazar Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı (Zabıta Dahil):

    Başvurular 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

    İlan için tıklayınız

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Alımı İlanı:

        Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 22/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Tüm ilan için tıklayınız

        Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığı Zabıta Memur Alım İlanı:

        İlanda belirtilen başvuru belgelerini, 15.02.2021 ile 22.02.2021 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Hürriyet Mahallesi Okul caddesi N0.2 Elbeyli –KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

        İlan detayları için tıklayınız

        Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alım İlanı:

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır, kamuajansta'ta yer alan ilan bilgisine göre belirtilen başvuru belgelerini 08/02/2021-10/02/2021 tarihleri arasında saat 16:00'a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Fatih Mah. ġehremini Cad. No:1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

        İlan için tıklayınız

            Zabıta olma genel şartları

            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.

            25 yaşını doldurmamış olan adaylar.

            Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.

            Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.

            Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.

            Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar.

            En az lise mezunu olan adaylar.

            Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.

            Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.

            Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir. Zabıta olmak için KPSS'den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor

            Zabıta ne demek?

            Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
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            Haberler Ekonomi 4.500 TL maaşla 2021 yılı zabıta alımı ilanları! Zabıta nasıl olunur? Zabıta olma koşulları nelerdir?