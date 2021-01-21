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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 22:58
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    • 21.01.2021 22:58
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    ürünleri belli oldu! 25 TL ve üzeri alışverişte dikkat çeken indirim...

    ürünleri belli oldu. 'ta bu hafta sonu 25 TL ve üzeri alışverişte dikkat çeken indirimler bulunuyor. Özellikle ev ve bakım ürünlerinin yer aldığı kataloğda Sinbo Cyclone Torbasız Süpürge, 2’li Süngerli Banyo Paspası, Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti, Ferforje Dekoratif Ayna, Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı, Silvercrest Dijital Baskül ve Colgate Optic White Aktif Kömür Diş Macunu ön planda yerini aldı.

    ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi merak konusu olmaya devam ediyor. ŞOK'ta yine birbirinden farklı indirimler ön planda yer alırken özellikle 25 TL üzeri alışverişlerde Sensodyne Ultra Hassas Diş Fırçası, Colgate Optic White Aktif Kömür Diş Macunu ve Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay ürünlerinde yüzde 66'ya varan indirim bulunuyor.

    ŞOK 22 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    2'li Süngerli Banyo Paspası
    • 60x90 cm
    + 40x60 cm
    • Kaydırmaz PVC Taban
    • Biyeli • Embossbaskılı

    Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti
    •Temizlik amaçlı kullanıma uygun saplı fırça ve koruma haznesi

        Storm Temizlik Seti
        • Püskülün suyun içinde dönmesini sağlayarak kolay temizlenmesine imkan verir
        • Paslanma sorunu ile karşılaşmamanız için rulmansız tasarlanan dayanıklı sıkma sistemi

        Ferforje Dekoratif Ayna
        • 53 cm Çap 21 cm İç ayna çapı
        • 3,5 mm tek kalınlığı

        Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı
        • Yüzdeki farklı bölgeler için 4 ayrı başlık
        • Siyah noktaları, sivilceleri, yağları ve makyaj kalıntılarını çıkartır, cildi derinlemesine temizler
        • 2 x 1.5V AA pil ile çalışır

            Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan
            155x215 cm
            Dört kenarı biyeli

            6 Sepetli Dolap
            • 4 Küçük, 2 büyük plastik sepet
            • 45x30x108 cm
            • 18 mm Suntalam

            Kadın Soft Ev Botu
            • 36-37, 38-39 Numaralarda
            • Ponponlu
            • PVC kaydırmaz taban
            • Wellsoft kumaş
            • Ekstra Yumuşak
                Haberler Ekonomi ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! 25 TL ve üzeri alışverişte dikkat çeken indirim...