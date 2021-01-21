ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel kataloğuyla yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi merak konusu olmaya devam ediyor. ŞOK'ta yine birbirinden farklı indirimler ön planda yer alırken özellikle 25 TL üzeri alışverişlerde Sensodyne Ultra Hassas Diş Fırçası, Colgate Optic White Aktif Kömür Diş Macunu ve Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay ürünlerinde yüzde 66'ya varan indirim bulunuyor.

ŞOK 22 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ