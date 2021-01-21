SON DAKİKA! 1 Ocak'tan itibaren zamlandı! Vatandaşa nefes aldıran artış

Asgari ücrette yaşanan artış, başka birçok kalemi de etkiledi. Salgın döneminde işveren ve işçilere destek için ödenen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği de zamlandı. Sosyal yardımlarda da artış yaşandı. Peki yeni yılda hangi ödeme ne kadar yükseldi? Bu ödemelerden kim nasıl yararlanacak? Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte yeni yılla birlikte artış yaşanan kalemlerle ilgili detaylar...