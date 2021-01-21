KIZILAY PERSONEL ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Kızılay Şube Başkanı Soylu alımlarla ilgili, önümüzdeki günlerde zamanı geldiğinde ilanın yayımlanacağını söyledi.

Ramazan Soylu konuya ilişkin "Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek" dedi.