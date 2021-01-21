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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 08:28
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    • 22.01.2021 08:28
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    2021 yılı personel alımı ilanları kadrolar! ! ?

    KPSS şartsız 100 personel alımı yapacak. Kızılay Bölge Başkanı , 2021 yılında 10, 4 yılda toplam 2500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Kızılay Şube Başkanı Soylu alımlarla ilgili, önümüzdeki günlerde zamanı geldiğinde ilanın yayımlanacağını söyledi. Peki ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021?

    Kızılay personel alımı 2021! Kızılay personel alımı başvuru şartları!

    Türk Kızılayı kariyer sayfası üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Doğal afetlerin ya da üzücü olayların yaşandığı her olaya el atan Kızılay bu yıl bünyesine 100 işçi alacak. Müjdeli haberi duyuran Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, alımın detayları hakkında bilgi verdi. İşte Kızılay personel alımı 2021 tarihi, nasıl başvuru yapılacağı ve şartları... Başvurular https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresinden yapılmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    KIZILAY PERSONEL ALIMI 2021 NE ZAMAN?

    Kızılay Şube Başkanı Soylu alımlarla ilgili, önümüzdeki günlerde zamanı geldiğinde ilanın yayımlanacağını söyledi.

    Ramazan Soylu konuya ilişkin "Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek" dedi.

    KIZILAY İLANLARI

    Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına baktığımızda ise kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

    Mesul Müdür / İlk Yardım Eğitmeni
    Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı
    Raporlama Sorumlusu
    Çağrı Merkezi Operatörü
    Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
    Doktor

        KIZILAY İLANLARI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Başvurular https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresinden yapılmaktadır.

        KIZILAY PERSONEL MAAŞLARI 2021

        Kızılay personel maaşlar 6.000 ile 10.000 arasından değişkenlik gösteriyor.

        Genel müdür maaşları; 12.000 ile 20.000 arasında Yardımcıların ise 8.500 ile 15.000 arası değişmekte.

        Uzman, Direktör, Danışman yada araştırmacı maaşları 8.5.000 ile 15.000 arasında

        Stratejiysen maaşı 12.000 ile 20.000 arasında

        KIZILAY BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMLAR

        Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
        • Çadır Üretim Merkezi
        • Hastane ve Tıp Merkezleri
        • Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü
        • Kızılay Huzurevi (İstanbul)
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        Haberler Ekonomi 2021 yılı Kızılay personel alımı ilanları kadrolar! Kızılay personel alımı başvuru şartları! Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?