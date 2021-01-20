TOGG fabrikası binlerce personel alımı başvuru şartları nedir? Başkan Erdoğan'ın katılımıyla TOGG yerli otomobilin üretim fabrikasının Bursa'da temel atma töreni gerçekleştirildi. Bu fabrikada istihdam edilmek isteyen binlerce kişi 'TOGG yerli otomobil iş başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını arıyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) üretiminde ve Gemlik tesisinde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılıyor. Ulaşım probleminin önüne geçilmek için 1500 kişilik yatakhane de yapılıyor. Peki TOGG hangi unvanlarda personel alımı yapıyor? TOGG başvuru şartları neler? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
TOGG PERSONEL ALIMLARI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Otomotiv Mekanikçisi
Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
Otomotiv Ön Düzen ve Balansçı
Otomotiv Elektro mekanikçisi
Otomotiv Sac Şekillendiricisi
Otomotiv Tasarımcısı
Otomotiv mühendisliği
Makine / Elektrik-Elektronik / Yazılım mühendisliği
Otomobil satış danışmanlığı
TOGG İşçi Alımı Başvuru Şartları
TOGG sitesinde aktarılan bilgiler şu şekilde:
TOGG'da kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinlikleri kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşur.
Hayattaki amaçlarımızla TOGG'da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz.
- Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi
- İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim
- Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim
- Güçlü analitik ve problem çözme becerileri
- Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneği
- Disiplinler arası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi
- İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
- Yurtdışında ve küresel bir ekiple çalışabilme
TOGG 1500 PERSONEL ALIMI!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için bu ay 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği bildirildi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.
Paylaşımda, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerine yer verildi.
- "Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı"
Paylaşılan video içerisinde ise şunlar kaydedildi:
"Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı. Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üst yapı için ocak ayında 200 toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane, 350 kişilik yemekhane…. Alt yapı çalışmalarına son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet. Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin."
ÇALIŞAN SAYISI İKİYE KATLANDI
Pandemi döneminde toplam çalışan sayısı ikiye katlandı. 113 olan çalışan sayısı 280'e ulaştı. 86 kişi olan mühendis sayısı 220'ye çıktı. 17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile küresel yetkinlik ve tecrübe ülkeye geri kazandırıldı.
FİYATTA SUV ARAÇLARLA KAPIŞACAK
TOGG tanıtım toplantısının yıldönümünde konuşan CEO Gürcan Karakaş, 2022 üretimine başlanacak elektrikli SUV aracın fiyatı konusunda şunları söyledi: "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım."
FABRİKA İNŞAATI BAŞLADI
Bursa Gemlik'te 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek fabrikanın temeli, planlara uygun olarak 18 Temmuz 2020'de atıldı. Zemin güçlendirme için 24 bin adet kolon çakıldı. Kolonlar uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Ankara'ya kadar ulaşabiliyor. Enerji, boya, gövde binalarının zemin güçlendirilmesi tamamlandı. Boyahane için makine teçhizat alımına başlandı.
LANSMANDAN ÖNCE ÖN SİPARİŞLE SATILACAK
Ön sipariş için ise henüz erken olduğunun altını çizen Karakaş, "Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Ön sipariş belki dört ay önce olur, altı ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz" dedi.
TOGG AÇILIMI
TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu
TOGG ORTAKLARI KİMLER?
CEO : Mehmet Gürcan Karakaş
Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk
Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı
Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir
Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç
Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça
Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal
TOGG NEDİR?
TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısatlmasıdır.
Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.
TOGG BAŞVURU İÇİN: https://www.togg.com.tr/content/bize-katil