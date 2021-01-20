FABRİKA İNŞAATI BAŞLADI

Bursa Gemlik'te 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek fabrikanın temeli, planlara uygun olarak 18 Temmuz 2020'de atıldı. Zemin güçlendirme için 24 bin adet kolon çakıldı. Kolonlar uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Ankara'ya kadar ulaşabiliyor. Enerji, boya, gövde binalarının zemin güçlendirilmesi tamamlandı. Boyahane için makine teçhizat alımına başlandı.

LANSMANDAN ÖNCE ÖN SİPARİŞLE SATILACAK

Ön sipariş için ise henüz erken olduğunun altını çizen Karakaş, "Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Ön sipariş belki dört ay önce olur, altı ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz" dedi.