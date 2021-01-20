Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. 19 Ocak Ziraat, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti taşıt-konut faiz oranları bu bağlamda bankalardan kredi çekecek olanlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Bankaların yenilenen faiz oranlarını merak edenler ise konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte 20 Ocak taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 20 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları: