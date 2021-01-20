Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. 19 Ocak Ziraat, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti taşıt-konut faiz oranları bu bağlamda bankalardan kredi çekecek olanlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Bankaların yenilenen faiz oranlarını merak edenler ise konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte 20 Ocak taşıt-konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 20 Ocak tarihli güncel kredi faiz oranları:
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.47
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.50
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.52
İhtiyaç kredisi: 1.59
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.40
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.33
Konut kredisi: 1.68
Taşıt kredisi: 1.61
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.56
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03
DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.17
Tüketici kredisi: 2.17
Mortgage kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.74