5.250 liraya kadar veriliyor! Aynı anda iki destek alınabilecek! Tutarın altında olması durumunda ise...

Pandemi sürecinde başlatılan destek ödemeleri devam ediyor. Son olarak duyurulan ve başvuruları Ocak 11'de sona eren esnaf için gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı. Gelir kaybı tutarı için aylık bin lira ödenirken üç aylık süreçte 3 bin lira ödemesi alınabilecek. Aynı zamanda büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Böylece büyükşehirlerde esnafa 5.250 liraya kadar destek sağlanmış olacak.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.