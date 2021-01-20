Son dakika: Vatandaş susuzluktan korkup su depolarına hücum etti: Depo stokları tamamen bitti

Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerden çok ciddi talep patlaması var" dedi. Yönetmelik gereği, binaların iskân alabilmesi için su deposu koyma zorunluluğu olduğunu aktaran Çankaya, "Ancak eski apartmanlarda depo bulunuyor. Malum İstanbul'da da 15 yıldır su sıkıntısı yaşanmıyordu. O nedenle de insanlar depo ihtiyacı hissetmedi. Ancak bu yıl kuraklık, yeniden su kesintisi endişesini ortaya çıkardı" diye konuştu.