Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülemesine karşın piyasalarda pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.