Kapanış saatleriyle beraber güncel döviz kurlarındaki son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan, avro 9,0630 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0310 lira olmuştu. Peki, Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar günü nasıl kapattı? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 443 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin 460 lirayı, en yüksek ise 444 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 174 bin 384,09 lira, işlem miktarı ise 1.814,21 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 817 milyon 302 bin 465,56 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 409,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 13.860 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.702 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 5.612 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 8.200 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 22.551 puanda bulunuyor.
Analistler, ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senatonun Finans Komitesinde yaptığı sunumun ardından piyasalardaki destek paketi beklentilerinin arttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan sıkı tedbirlerin de gündemin odağında olmaya devam ettiğini ifade etti.
ABD'de açıklanan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğunu belirten analistler, bugün ABD'deki yemin töreni ve Joe Biden'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nin enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
ABD ekonomisi için planlanan teşvik paketinin bölgesel pazarları güçlendireceğine dair beklentiler artarken, bu durum pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan şimdiye kadar diğer ülkelere kıyasla salgınla mücadelede daha iyi bir performans gösteren Asya ülkelerinde vaka sayılarındaki yükseliş belirsizlikleri artırdı.
Japonya'da hala bazı eyaletlerde olağanüstü hal uygulaması devam ederken, 12 Şubat'ta başlayacak Çin Yeni Yılı öncesi ülkede yeniden devreye alınan önlemler, tatil sezonunun ne şekilde geçeceğine ilişkin endişeleri de gündeme taşıdı.
Bu gelişmeler ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bugün 1 yıl vadeli gösterge faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,5 artarak 3.583 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,4 düşüşle 28.523 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,8 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 49.516 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 29.920 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 primle 3.115 puandan kapandı.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Petrol fiyatları, ABD'deki yeni yönetimin, büyüklüğü 1.9 trilyon doları bulan finansal canlandırma paketi uygulayacağı beklentileriyle yükseldi. Brent ham petrolün varil fiyatı 56 doları, Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da 53 doları aştı.
Altın fiyatları da, ABD'deki büyük mali canlandırma paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak, son günlerde toparlanan doları baskılamasıyla yükseldi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Covid-19 pandemisine bağlı yeni kısıtlamalar ve seyahat yasakları nedeniyle, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.
IEA'nın yeni raporuna göre, 2021 yılında küresel petrol talebi, önceki öngörüye göre 300,000 varil düşüşle günde ortalama 96.6 milyon varil olacak.
IEA raporunda, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan yeni kısıtlamalara bağlı olarak, talepte toparlanma için daha çok zaman gerekeceği uyarısı da yapıldı.
Raporda, buna karşılık ağırlıklı olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) kaynaklı olmak üzere, petrol üretimi ise günde ortalama 1.0 milyon varilin üzerinde artacak. IEA'ya göre, petrol üretimindeki artış daha çok, yüksek küresel büyüme beklenen yılın ikinci yarısında olacak.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.43 artışla 56.16 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 53.33 dolar,
- altın yüzde 0.66 artışla 1,852.46 dolar,
- gümüş yüzde 1.23 artışla 25.47 dolar,
- bakır yüzde 0.62 artışla 7,994.00 dolar,
- platin yüzde 1.26 artışla 1,100.31 dolar,
- paladyum yüzde 0.56 artışla 2,373.04 dolar düzeyindeydi.