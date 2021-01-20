Kapanış saatleriyle beraber güncel döviz kurlarındaki son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan, avro 9,0630 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0310 lira olmuştu. Peki, Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar günü nasıl kapattı? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?