Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak anlık gram gümüş gram fiyatı! Ons gümüş kaç dolar?

Vatandaşlar arasında altın ve döviz kurlarından sonra en çok tercih edilen yatırım aracı olan gümüş fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Beyaz maden olarak bilinen gümüş fiyatlarında son durum merak konusu oluyor. Gümüş 25.21 dolar/onstan seansı tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 1.0 kazancı hanesine yazmış oldu. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALIŞ(TL) 6,14

GRAM SATIŞ(TL) 6,15