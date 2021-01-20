ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler duyuruldu. Bu hafta kataloğda Turtacık Portakallı Bisküvi 3'lü Paket, Tursil Toz Deterjan, Chupa Chups Melody Pops, Elite Organik, Duru Fresh Sensation/Natural Olive Banyo Sabunu, Domestos Dağ Esintisi, Anne Yanı Bebek Yatağı, İlk Yaş Aktivite Masası, Silvercrest Oda Nemlendirici, Silvercrest Sıcaklık ve Nem Ölçer, Hero Baby Kavanoz Mama ve Bebeland Yenidoğan Islak Havlu ürünleri dikkat çekti. İşte ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin listesi
ŞOK 20 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU
Tursil
Toz Deterjan
* 10 kg
Cif Krem
2x750 ml
+Domestos
750 ml
Familia Aile Ekonomisi
8'li Tuvalet Kağıdı
• Aloe vera özlü
Bebek Nevresim Takımı
• 100x150 cm Nevresim
• 110x150 cm Çarşaf
• 35x45 cm yastık kılıfı
Elbiseli Et Bebek
• 20 cm
• +3 Yaş ve üzeri
Oda Nemlendirici
• Renkli aydınlatma
• 4 Saat - 8 Saat zamanlama
• 200 ml Su kapasitesi
• Sis çıkışı: 35ML / H
• 94x94x138 mm
• Güç kullanımı: 2W
• DC5V Adaptör
Desenli Maşrapa
• 1,25 lt
Duru
Granül Matik Sabun
• 1 kg
Pipetli Süt Şişesi
• 250 ml