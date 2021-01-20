Peugeot Türkiye, bu yıl pazar payını yükseltti

"Bu baz planımız ama şu andaki ivme sanki pazar biraz daha yukarıda olacak gibi görünüyor. Bu senaryoya göre de planlarımız var. Yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz, yaklaşık 55-56 bin civarında şu gün için bir satış ön görümüz var. Buradaki en önemli ayaklardan birisi SUV segmentindeki liderliğimiz. Şu anda lansmanını yaptığımız B-HB segmentinde Peugeot 208 atağımız ve yine hafif ticari araçtaki gelişimimiz... Bütün bunları yaparak 2021'de sıralamadaki yerimizi biraz daha yukarı taşımayı hedefliyoruz."