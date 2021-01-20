Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sağlıkçıya güzel haber: Yıllık izne çıkabilecek, emekliye ayrılabilecek

    sürecinde özveriyle çalışan sağlık personeli için talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı. ’nca 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıya göre; kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri yerine getirilecek.

    Sağlıkçıya iyi haber

    Coronavirüs sürecinde özveriyle çalışan sağlık personeli için talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı'nca 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıya göre; kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri yerine getirilecek.

    Ayrıca ek ödemenin kapsamı da genişletildi.

    Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin ardından üniversite hastanelerinde Covid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine de ek ödeme yapılabilecek.

    Atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışının yapılmaması ise devam edecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Sağlıkçıya güzel haber: Yıllık izne çıkabilecek, emekliye ayrılabilecek