Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

GAZPROM 'KUZEY AKIM 2'NİN İPTAL EDİLME RİSKİ'NİN BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Rus haber ajansı TASS'ın, Gazprom'un açıklamasına dayandırdığı haberinde doğal gaz sektöründe Kuzey Akım 2 gibi büyük uluslararası projelerin riskler barındırdığı ifade edildi.

Buna göre, Gazprom söz konusu açıklamada, çeşitli bölgelerde yaşanan siyasi değişikliklerin projeleri etkileyebildiğine işaret ederek "Ülkeler arasındaki gerginlikler nedeniyle ortaklarımızın yaklaşımları da değişebiliyor. Bazı durumlarda, bu tür değişiklikler projenin uygulanmasının imkansız hale gelmesine ve dolayısıyla projenin askıya alınmasına veya iptaline yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.