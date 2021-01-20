Son haftalarda altın fiyatlarında genelde inişli bir seyir gözlemlenirken bugün yükseliş yaşandı. Bu bağlamda güncel alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasındaki yer aldı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 yükselişle 444,00 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|440,50
|440,70
|443,80
|444,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.903,00
|2.924,00
|2.925,00
|2.946,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|402,00
|406,00
|404,80
|408,80
|Lira(Tam) Ziynet
|2.837,00
|2.857,00
|2.858,00
|2.878,00
|Yarım Ziynet
|1.418,00
|1.428,00
|1.429,00
|1.439,00
|Çeyrek Ziynet
|709,00
|714,00
|715,00
|720,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 artışla 444,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 yükselişle 444,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 443 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin 460 lirayı, en yüksek ise 444 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 174 bin 384,09 lira, işlem miktarı ise 1.814,21 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 817 milyon 302 bin 465,56 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.867,48 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.867,48 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4315 lira, satışta 7,4613 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4433 lira, satışta 7,4731 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2102, sterlin/dolar paritesi 1,3645, dolar/yen paritesi de 103,57 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 yükselişle 56,20 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın rekabetçi bir dolar yaratma çabası içerisinde olmayacaklarını vurgulayan konuşmasının ardından altın fiyatları yükseldi.
ABD'deki yeni yönetimin, büyüklüğü 1.9 trilyon doları bulan finansal canlandırma paketi uygulayacağı beklentileriyle yükselen petrol fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.89 artışla 56.42 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.11 artışla 53.66 dolar,
- altın yüzde 1.15 artışla 1,861.58 dolar,
- gümüş yüzde 1.28 artışla 25.48 dolar,
- bakır yüzde 0.62 artışla 7,994.00 dolar,
- platin yüzde 1.60 artışla 1,103.99 dolar,
- paladyum yüzde 0.86 artışla 2,380.11 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 444 lira, çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2,927 liradan satıldı.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın konuşmasının ardından yükseldiğine işaret edilerek, şöyle denildi:
"Piyasalar Donald Trump'a veda ederken, yeni Başkan Joe Biden ve yönetimini karşılamaya hazırlanıyor. Dün bu doğrultuda Biden hükümetinin yeni Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasını takip ettik. Altın da bu konuşmadan payına düşen fiyatlamayı almaya çalıştı.
"Konuşmada öne çıkan konu başlığı doların değerlemesi üzerine oldu. Doların değerinin piyasa dinamikleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini savunan Yellen, rekabetçi bir dolar yaratma çabası içerisinde olmayacaklarını vurguladı.
"Diğer taraftan Yellen, Senatoya teşvik paketine dair adımlar atma çağrısı yapması piyasalar açısından pozitif karşılandı ve altın da bu pozitiflikten kısmen de olsa etkilenmiş oldu. Dünkü seansta 1840 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan sarı maden, yüzde 0.1 gibi bir kazancı elde ederek seansı tamamladı.
"Ancak 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmaya devam eden sarı maden için baskı devam ediyor. Bugün Joe Biden görevi devir alacak ve piyasaların odağının bu gelişmede olması bekleniyor.
"Gümüş de altınla benzer şekilde seansı yeşilde kapatmayı başardı, ancak güçlü bir kapanıştan bahsetmek mümkün değil. 24.97 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 25.21 dolar/onstan seansı tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 1.0 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Platin, 1100 dolar/onsun altında işlem görmeye devam ederken, dünkü seansta yeşilde bir kapanış yapmayı başardı. Dünkü seansta gün içinde 1104 dolar/ons seviyesini denese de bu seviyede kapanış yapamadı ve seansı 1088 dolar/onsla yüzde 0.22 kazançla tamamladı.
"Paladyum ise dünkü seansı da kırmızıda kapatırken, üst üste kırmızıda kapattığı üçüncü seansı da geride bıraktı.2376 dolar/onstan güne başlayan paladyum, 2360 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.8 kayıp yaşadı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, düşük işlem hacimli seanslar gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 1,016 kg altın, 1,299 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."