Son haftalarda altın fiyatlarında genelde inişli bir seyir gözlemlenirken bugün yükseliş yaşandı. Bu bağlamda güncel alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasındaki yer aldı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 artışla 443 bin 500 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.946,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 yükselişle 444,00 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?