2021 yılı maaş hesaplamaya esas verilen yer aldığı memur maaş katsayısı verileri enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Memur maaşlarındaki tüm zam ve kesintiler için temel kıstas olan memur maaş katsayısı hükumet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen toplu sözleşmede netlik kazanmıştı. Memur maaşlarının belirlenmesinde temel alınan muhasebe etkeni memur maaş katsayısıdır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 YILI MEMUR MAAŞ KATSAYISI RAKAMLARI
Kamu görevlileri ile emeklilerinin aylık ücretlerine 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak %3 oranında genel maaş artışı yapılacak ve ayrıca 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının %4'ten fazla çıkan kısmı da maaşlara yansıtılacak.
Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon %8,35 oranında gerçekleştiğinden, maaşlara %4,35 oranında enflasyon farkı artışı yapılacak. Böylelikle, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli maaş artış oranı toplam %7,35 olacak. 2021 Ocak aylık katsayısı, 2020 yılında uygulanan son katsayının (0,154461 ) yüzde 3 + 4,35 tutarında artırılması şeklinde belirlendi. Memur maaşlarına hükumet ve sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşme sonrası yapılacak zam oranı aynı zamanda memur maaşlarının temel göstergesi olan memur maaş katsayısını değiştirmektedir.