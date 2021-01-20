

EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;

Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.

Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arz etmemektedir.