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    • Ekonomi
    • 20.01.2021 16:06
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    • 20.01.2021 16:06
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    taban ve tavan ücretleri! maaş hesaplamaya esas veriler! Tazminat oranları, ek ödeme oranları...

    taban ve tavan ücretleri! ücret katsayısı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre aylık gösterge tablosunda yer alan sayılar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge sayılarının aylık meblağlarına çevrilmesinde kullanılan katsayıya aylık katsayı, memurluk taban aylığı ile çarpılan katsayıya da katsayısı ismi verilmektedir. 2021 seneyi memur ücretlerinin hesaplanmasına temel bilgiler ve ücret taban katsayısı açıklandı. Memur maaşların hesaplanmasında esas alınan veriler içerisinde en önemli veri memur maaş katsayısı olmakla birlikte taban ve tavan ücretleri, vekalet ücret rakamları, tazminat oranları, ek ödeme oranları, tazminatlar da bulunmaktadır.

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    Memur maaş katsayısı rakamları ve 2021 yılı maaş hesaplamaya esas veriler

    2021 yılı maaş hesaplamaya esas verilen yer aldığı memur maaş katsayısı verileri enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Memur maaşlarındaki tüm zam ve kesintiler için temel kıstas olan memur maaş katsayısı hükumet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen toplu sözleşmede netlik kazanmıştı. Memur maaşlarının belirlenmesinde temel alınan muhasebe etkeni memur maaş katsayısıdır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    2021 YILI MEMUR MAAŞ KATSAYISI RAKAMLARI

    Kamu görevlileri ile emeklilerinin aylık ücretlerine 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak %3 oranında genel maaş artışı yapılacak ve ayrıca 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının %4'ten fazla çıkan kısmı da maaşlara yansıtılacak.

    Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon %8,35 oranında gerçekleştiğinden, maaşlara %4,35 oranında enflasyon farkı artışı yapılacak. Böylelikle, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli maaş artış oranı toplam %7,35 olacak. 2021 Ocak aylık katsayısı, 2020 yılında uygulanan son katsayının (0,154461 ) yüzde 3 + 4,35 tutarında artırılması şeklinde belirlendi. Memur maaşlarına hükumet ve sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşme sonrası yapılacak zam oranı aynı zamanda memur maaşlarının temel göstergesi olan memur maaş katsayısını değiştirmektedir.

        T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü 2021 yılı memur taban aylık ve maaş katsayısı ve diğer bilgileri içeren genelge.

        1/1/2021-30/6/2021 döneminde geçerli olmak üzere;

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,165786), men göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlenmiştir.

        b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 9.074,05 TL'ye yükseltilmiştir.

        c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 8.089,31 TL'ye yükseltilmiştir.

        Tüm memurlar için hesaplamaya esas teşkil eden memur maaş katsayısı her altı ayda bir değişmekte ve maliye bakanlığının hazırladığı genelge ile duyurulmaktadır.

        İŞTE O GENELGE


        EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;

        Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

        Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.

        Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arz etmemektedir.
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        Haberler Ekonomi Memur maaş katsayısı taban ve tavan ücretleri! 2021 yılı maaş hesaplamaya esas veriler! Tazminat oranları, ek ödeme oranları...