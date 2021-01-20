Bankalar tarafından faiz oranları bir gecede değişti... 50.000 TL ATM'den çekebilirsiniz! 36 ay vadeyle...

Bankalar tarafından faiz oranları bir gecede değişti... 50.000 TL veriliyor! 36 ay vadeyle alabilirsiniz! Normalleşme süreçlerinin gelmesi ile beraber uygun fiyatlı olarak verilen kredi faiz oranları son buldu. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nedir araştırmalarına devam ediyor. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...