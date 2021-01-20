Bankalar tarafından faiz oranları bir gecede değişti... 50.000 TL ATM'den çekebilirsiniz! 36 ay vadeyle...

Bankalar tarafından faiz oranları bir gecede değişti... 50.000 TL veriliyor! 36 ay vadeyle alabilirsiniz! Normalleşme süreçlerinin gelmesi ile beraber uygun fiyatlı olarak verilen kredi faiz oranları son buldu. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nedir araştırmalarına devam ediyor. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
50.000 TL veriliyor! 36 ay vadeyle alabilirsiniz!
50.000 TL veriliyor! 36 ay vadeyle alabilirsiniz!
50.000 TL veriliyor! 36 ay vadeyle alabilirsiniz!
İhtiyaç Kredisi Nedir?
İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 48 olarak belirlenmiştir. Yani kısacası arkadaşlar ihtiyaç kredisi dediğimiz şey, adında anlayacağınız üzere ihtiyaçlarınız üzerine verilen bir kredi türüdür.
İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?
İhtiyaç kredisi almak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:
18 yaşını doldurmuş olmak,
Sabit bir gelirinizin olması,
Bankaların sizi araştırması ve sonucunun olumlu olması,
Talep edeceğiniz kredi taksitleri evinize gelirin yarısının üzerinde olmamalıdır,
Bu şartları sağladığınız takdirde herhangi bir bankaya başvurarak ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç kredisi verilirken ekstradan size hayat sigortası yapılır. Her bankanın ihtiyaç kredi başvurusu kabul şartları birbirinden farklı olabilmektedir.
İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?
Bankaların bu geliri kabul etmesi için kayıtlandırılabiliyor olması şart. Bunun yanı sıra gelirin yeterli gelmesi durumu çekilecek olan krediye göre değişiklik gösteren bir durumdur. Yani aylık 1.000 TL taksitli bir krediden faydalanmak istiyorsanız aylık gelirinizin 2000 civarında olması gerekmekte. Daha yüksek bir kredi istiyorsanız gelirinizin de ona göre yüksek olması gerekiyor.