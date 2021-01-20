EFT nedir?

Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde kullanılır. Bir örnekle açıklamak gerekirse X bankasında bulunan hesabınızdan Y bankasında bulunan bir hesaba para aktarımı yapmak istiyorsunuz. Bu durumda işlemleri EFT ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.

EFT ile gerçekleştirilen işlemlerde yalnızca belirli saatler arasında mümkün olur. EFT transferi saatleri bankaların prosedürleri ve çalışma sistemlerine göre değişiklik gösterir. Fakat genel olarak EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30 gibi son bulur.