EFT ve Havale günlük yaşamda kullandığımız bankacılık işlemlerinden sadece ikisidir. Ama EFT ve Havale ücretinin ne kadar olduğu her daim merak edilmektedir. Bankaların verdikleri hizmete karşılık aldığı belirli ücretler kesmektedir. Ziraat Bankası EFT ücreti ve Ziraat Bankası havale ücreti hakkında detaylı bilgilere makalemizin devamından ulaşabilirsiniz. Bunun yanında hangi kanallar üzerinden, ne kadar masrafla havale ve EFT işlemlerinin gerçekleştirebileceğini öğrenebilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BDDK ve TCMB, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonlarında yapılan düzenleme bugün hayata geçti. Buna göre, banka müşterilerinden alınan havale ve EFT ücretleri düşürüldü. İnternetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, 1.000 TL'den fazlaysa 2 TL olarak uygulanmaya başladı.
Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferidir. Örnekle; X bankasında bulunan hesabınızdan Y bankasında bulunan bir hesaba para göndermek istiyorsunuz. Bu noktada işlemleri EFT ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.