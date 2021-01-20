Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı yürürlüğe girdiğinde, elektronik ticaretle gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazancın yüzde 50'si, getirinin elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
İhracat hasılatları yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
Yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az bir tam zamanlı işçi çalıştırması,
Yıllık 1.6 milyon liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı işçi çalıştırması,
Yıllık 2.4 milyon liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı işçi çalıştırması şartı aranacak.
İNDİRİM NEREDEN YAPILACAK?
Posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatından kaynaklanan kazancın yüzde 50'si, getirinin elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek.
Elde edilen kazançların indirim konusu yapılabilmesi için yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması gerekecek, zarar halinde indirim söz konusu olmayacak.
İndirim konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara devri yapılamayacak.
SINIRLAR BELLİ Mİ?
Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin euroyu geçmeyen mallar için elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar veya değer itibarıyla bu sınır içinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek.
İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacak.
KAYIT NASIL TUTULACAK?
Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı yanında, başka ihracatları bulunan mükelleflerin, hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri gerekecek.
Bu mükelleflerin indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetine ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarını diğer faaliyetlerle ilişkilendirmemeleri ve kayıtlarını da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutmaları şartı aranacak.