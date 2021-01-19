ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta Duru Fresh Sensation/Natural Olive Banyo Sabunu, Domestos Dağ Esintisi, Hero Baby Kavanoz Mama, Elite Organik ve Turtacık Portakallı Bisküvi 3'lü Paket ürünleri çok tercih edileceğe benziyor. Peki, ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte merak edilen o ürünler...
ŞOK 20 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU
Tursil
Toz Deterjan
* 10 kg
Cif Krem
2x750 ml
+Domestos
750 ml
Familia Aile Ekonomisi
8'li Tuvalet Kağıdı
• Aloe vera özlü
Bebek Nevresim Takımı
• 100x150 cm Nevresim
• 110x150 cm Çarşaf
• 35x45 cm yastık kılıfı
Elbiseli Et Bebek
• 20 cm
• +3 Yaş ve üzeri
Oda Nemlendirici
• Renkli aydınlatma
• 4 Saat - 8 Saat zamanlama
• 200 ml Su kapasitesi
• Sis çıkışı: 35ML / H
• 94x94x138 mm
• Güç kullanımı: 2W
• DC5V Adaptör
Desenli Maşrapa
• 1,25 lt
Duru
Granül Matik Sabun
• 1 kg
Pipetli Süt Şişesi
• 250 ml