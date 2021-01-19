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    • 19.01.2021 23:00
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    20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? Bebek, bakım ve yiyecek ürünlerinde bomba fırsatlar...

    20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Kataloğda Turtacık Portakallı Bisküvi 3’lü Paket, Tursil Toz Deterjan, Chupa Chups Melody Pops, Elite Organik, Duru Fresh Sensation/Natural Olive Banyo Sabunu, Domestos Dağ Esintisi, Anne Yanı Bebek Yatağı, İlk Yaş Aktivite Masası, Silvercrest Oda Nemlendirici, Silvercrest Sıcaklık ve Nem Ölçer, Hero Baby Kavanoz Mama ve Bebeland Yenidoğan Islak Havlu ürünleri dikkat çekti. İşte ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta Duru Fresh Sensation/Natural Olive Banyo Sabunu, Domestos Dağ Esintisi, Hero Baby Kavanoz Mama, Elite Organik ve Turtacık Portakallı Bisküvi 3'lü Paket ürünleri çok tercih edileceğe benziyor. Peki, ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte merak edilen o ürünler...

    ŞOK 20 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Tursil
    Toz Deterjan
    * 10 kg

    Cif Krem
    2x750 ml
    +Domestos
    750 ml

    Familia Aile Ekonomisi
    8'li Tuvalet Kağıdı
    • Aloe vera özlü

    Bebek Nevresim Takımı
    • 100x150 cm Nevresim
    • 110x150 cm Çarşaf
    • 35x45 cm yastık kılıfı

    Elbiseli Et Bebek
    • 20 cm
    • +3 Yaş ve üzeri

    Oda Nemlendirici
    • Renkli aydınlatma
    • 4 Saat - 8 Saat zamanlama
    • 200 ml Su kapasitesi
    • Sis çıkışı: 35ML / H
    • 94x94x138 mm
    • Güç kullanımı: 2W
    • DC5V Adaptör

    Desenli Maşrapa
    • 1,25 lt

    Duru
    Granül Matik Sabun
    • 1 kg

    Pipetli Süt Şişesi
    • 250 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? Bebek, bakım ve yiyecek ürünlerinde bomba fırsatlar...