ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta Duru Fresh Sensation/Natural Olive Banyo Sabunu, Domestos Dağ Esintisi, Hero Baby Kavanoz Mama, Elite Organik ve Turtacık Portakallı Bisküvi 3'lü Paket ürünleri çok tercih edileceğe benziyor. Peki, ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte merak edilen o ürünler...

ŞOK 20 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU