



Zenginin de fakirin de hamsi tüketebileceğini dile getiren Kul, "Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan bin 500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Kilosu 15 liradan satılıyor" diye konuştu.