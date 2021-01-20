Mağara oteller turizmin yükselen yıldızı oldu. Maceracı gezginlerin büyük ilgi gösterdiği mağara oteller, zenginlerin de odağına girdi. Dünya çapında çok sayıda mağara oteli destinasyonu bulunurken; Türkiye'de de bu alanda en verimli bölge olarak Kapadokya öne çıkıyor. Forbes dergisi, dünyanın en iyi 12 mağara otelini belirledi, listede Kapadokya'dan 4 otel yer aldı.
Bu oteller Ariana Lodge, Elkep Evi Cave Hotel, Museum Hotel ve Yunak Evleri olarak sıralanırken; listeye İtalya'dan 3 otel, Avustralya, İsrail, Güney Afrika, İsviçre ve İspanya'dan ise 1'er otel girdi.
992 BİN KİŞİ GEZDİ
Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, geçtiğimiz yıl 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ağırladı.
Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle cezbeden Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarına da geçen yıl 120 bin 917 kişi katıldı.
MAĞARA OTELLERE KAPADOKYA İMZASI
iŞTE 12 OTEL
Ariana Lodge Türkiye
Elkep Evi Cave Hotel Türkiye
Museum Hotel Türkiye
Yunak Evleri Türkiye
Mira Mira Avustralya
Columbarium İsrail
Hotel Basiliani İtalya
Masseria Torre Coccaro İtalya
Million Donkey Hotel İtalya
Kagga Kamma Nature Reserv G.Afrika
Cuevas Helena İspanya
La Claustra Hotel İsviçre