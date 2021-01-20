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    Dünyanın en iyi 12 mağara oteli seçildi: 4 otel ile damgasını vurdu

    Dünyanın en iyi 12 mağara oteli seçildi. ’dan 3, , , , ve ’dan 1’er otelin yer aldığı listeye; 4 otel ile damgasını vurdu.

    Doğal başarı

    Mağara oteller turizmin yükselen yıldızı oldu. Maceracı gezginlerin büyük ilgi gösterdiği mağara oteller, zenginlerin de odağına girdi. Dünya çapında çok sayıda mağara oteli destinasyonu bulunurken; 'de de bu alanda en verimli bölge olarak Kapadokya öne çıkıyor. Forbes dergisi, dünyanın en iyi 12 mağara otelini belirledi, listede 'dan 4 otel yer aldı.

    Bu oteller Ariana Lodge, Elkep Evi Cave Hotel, Museum Hotel ve Yunak Evleri olarak sıralanırken; listeye 'dan 3 otel, , , , ve 'dan ise 1'er otel girdi.

    992 BİN KİŞİ GEZDİ
    Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, geçtiğimiz yıl 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ağırladı.

    Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle cezbeden Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarına da geçen yıl 120 bin 917 kişi katıldı.

    MAĞARA OTELLERE KAPADOKYA İMZASI
    iŞTE 12 OTEL
    Türkiye
    Türkiye
    Türkiye
    Türkiye


    Mira Mira Avustralya
    Columbarium İsrail
    Hotel Basiliani İtalya
    Masseria Torre Coccaro İtalya
    Million Donkey Hotel İtalya
    Kagga Kamma Nature Reserv G.Afrika
    Cuevas Helena İspanya
    La Claustra Hotel İsviçre

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    Haberler Ekonomi Dünyanın en iyi 12 mağara oteli seçildi: Kapadokya 4 otel ile damgasını vurdu