Mağara oteller turizmin yükselen yıldızı oldu. Maceracı gezginlerin büyük ilgi gösterdiği mağara oteller, zenginlerin de odağına girdi. Dünya çapında çok sayıda mağara oteli destinasyonu bulunurken; Türkiye'de de bu alanda en verimli bölge olarak Kapadokya öne çıkıyor. Forbes dergisi, dünyanın en iyi 12 mağara otelini belirledi, listede Kapadokya'dan 4 otel yer aldı.

Bu oteller Ariana Lodge, Elkep Evi Cave Hotel, Museum Hotel ve Yunak Evleri olarak sıralanırken; listeye İtalya'dan 3 otel, Avustralya, İsrail, Güney Afrika, İsviçre ve İspanya'dan ise 1'er otel girdi.

992 BİN KİŞİ GEZDİ

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, geçtiğimiz yıl 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ağırladı.

Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle cezbeden Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarına da geçen yıl 120 bin 917 kişi katıldı.

MAĞARA OTELLERE KAPADOKYA İMZASI

iŞTE 12 OTEL

Ariana Lodge Türkiye

Elkep Evi Cave Hotel Türkiye

Museum Hotel Türkiye

Yunak Evleri Türkiye



Mira Mira Avustralya

Columbarium İsrail

Hotel Basiliani İtalya

Masseria Torre Coccaro İtalya

Million Donkey Hotel İtalya

Kagga Kamma Nature Reserv G.Afrika

Cuevas Helena İspanya

La Claustra Hotel İsviçre