Vergi rekortmeni Mehmet Sinan Tara kimdir? Sinan Tara kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ardından ABD'de Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi 1983 yılında bitirdi.1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak işe başladı. Enka'da saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı ve 1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sosyal faaliyetler ve sorumluluk projeleri alanında, 1983 yılında kurulan Enka Vakfı ve Sadi Gülçelik Spor Sitesi, Enka Vakfı çatısı altında kurulan Enka Spor Klubü ile 1996 yılında faaliyete geçen Enka Okulları İstinye, 1999 yılında açılan Enka Okulları Adapazarı ve 2008 yılında açılan Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gebze Okulu'nun, ayrıca Enka Kültür Sanat Birimi'nin yürütülmesinde ve organizasyonlarında aktif görevlerde bulunmaktadır.