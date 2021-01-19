Vergi borcu ve cezalarına yapılandırma müjdesi! Başvuru süresinde son 2 haftaya girildi

Devlete olan borçların yapılandırılması ile ilgili başvuru süresinde son 2 haftaya girildi.
Vergi borcu ve cezalarıyla ilgili ödemeleri olanlar yapılandırma ile kolayca borçlarından kurtulacak.
Peki hangi vergi borçları kapsamda bulunuyor? kartla ödenecek mi?
Milyonlarca vatandaşın kamuya olan vergi, ceza ve prim borçlarını kapsayan yapılandırma düzenlemesi ile ilgili başvuru süreci devam ediyor.
Başta vergi olmak üzere tüm borçları kapsayan düzenlemeden yararlanmak için son başvuru tarihi 1 Şubat olarak belirlendi.
HANGİ VERGİ BORÇLARI KAPSAMDA BULUNUYOR?
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, Özel Tüketim vergisi, emlak vergisi, gümrük vergisi, idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları, vakıf taşınmazları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, madenlerden alınan devlet hakkı...
NEREYE BAŞVURULACAK?
Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov. tr, e-Devlet (www.turkiye. gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor.
Emlak vergisi için belediyelere başvurulacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Mart'a kadar yatırılacak.
ÖDEME AKSATILIRSA NE OLACAK?
Yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart.
Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.
Borçlunun ödemediği 2 taksit, gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanılacak.
KARTLA ÖDENECEK Mİ?
Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.
BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK?
Biriken borcun faizleri silinecek.
Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte ödenirse, bunun yüzde 90'ı silinecek.
TAKSİT İMKANI OLACAK MI?
Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan tutar, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılarla çarpılacak. 18 aya varan taksit imkanı olacak. Ancak ödemeler 2 ayda bir yapılacağından borçlar 36 aya varan süreyle kapatılacak.
TRAFİK CEZALARINA ÇİFTE İNDİRİM
Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı sunuyor.
Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor. Borcun ilk 2 taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde ise para cezasının aslından yüzde 12.5 indirim oluyor.
Yani idari para cezasını ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödeyenler ceza aslından yüzde 25, Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim imkanından yararlanıyor.
İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme olduğunda da ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu.