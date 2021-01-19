Alanya İcra Dairesi tarafından Demirtaş Mahallesinde bulunan 2+1 daire satışa çıkarıldı. Brüt 100 metrekare büyüklüğünde olduğu açıklanan dairenin satış bedeli olarak 350 bin TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, taşınmaza ilişkin detaylı bilgiler de açıklandı. Buna göre ilanda, "Yaklaşık 5-7 yıl yıpranmalı, betonarme karkas yapıda bakımlı bir binadır.17 nolu bağımsız bölüm;A Blok 3. katında bulunan, kuzey, batı ve doğu olmak üzere üç cepheli, çelik giriş kapılı, iç kapıları ahşap hazır panel kapı, dış doğramaları pvc'den imal, tüm zeminleri seramik kaplı, iç duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak tezgahı mermer, dolapları mdf, banyo hacminde duvarlar tavana kadar seramik kaplı, duşakabinsiz, klozet, lavabo, banyo dolabı mevcut, 1 adet Amerikan mutfaklı salon, 2 adet oda, 1 adet wc li banyo, 1 adet ebeveyn banyosu, 1 adet balkon hacimlerinden oluşan 2+1 şeklinde, Amerikan mutfaklı, brüt 100 m2 alanlı bir meskendir. Taşınmazdaki imalatlar iyi durumda ve hakim deniz ve doğa manzaralı bir taşınmazdır." ifadelerine yer verildi.