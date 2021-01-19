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    • 19.01.2021 10:29
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    Kütahya'da ucuza marka araç fırsatı! sahibi olmak isteyenler dikkat

    üzerinden yayınlanan satılık araç ilanları, sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaşa kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son yayınlanan ilanlar arasında Kütahya'da satışa çıkarılan marka araç 107 bin TL fiyatıyla ilgi çekti.

    Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih belli oldu

    Simav (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan ler arasında 2011 model Fluence araç için 107 bin TL muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26 Şubat 2021 olarak duyuruldu.

    İlanda araçla ilgili şu bilgilere de yer verildi:
    4    3ZA287 Plakalı , 2011 Model , RENAULT Marka , Fluence Extreme Tipli , K9KG8D243057 Motor No'lu , VF1LZBB0644960497 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 105HP , Rengi Gri , Satışa konu 43 ZA 287 plakalı Renault marka Fluence tipi 2011 model gri renkli aracın kıymet taktiri tarihi itibariyle çalışır vaziyette olduğu, genel görünümü itibariyle vuruk veya zarar görmüş bir parçasının görülmediği, muhtelif yerlerinde ufak tefek çöküntü ve çiziklerin bulunduğu, ön kaputu üzerinde sonradan yapıştırılmış kuşak şeklinde bant bulunup kaputun ön kısmında bant altında kalan kısımda hafif göçük bulunduğu, lastiklerinin orta olduğu, Km' nin 116.006' yı gösterdiği görülmüştür.

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    Haberler Ekonomi Kütahya'da ucuza Renault marka araç fırsatı! Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat