Türkiye'nin en büyük fitness merkezlerinden biri olan Macfit, müşteri şikayetleriyle gündeme oturdu. Fiyat artışlarının yanı sıra bitirilemeyen üyelik ve tahsilat krizi yaşanıyor. Şikayet sitelerine başvuru yağıyor. İşte bazı şikayetler:
Pandemiden dolayı gidemediğim spor salonundaki kalan 6 aylık üyeliğimin iptali için benden 405 lira para istediler.
3 aydır üyelik iptali yapmaya çalışıyoruz. İlk önce iptal talebinde bulunduk, olmadı. Sonra dilekçe istediler gönderdik, o da olmadı. Firma hâlâ kartımdan para çekiyor.
Üyeliğimin bitmesine karşın para çekmeye devam ettiler. Sonunda kartımı iptal etmek zorunda kaldım. Kim bilir iptal etmesem ne kadar daha sürecekti bu?
Üyelik iptali yapmamıza rağmen kredi kartından para çekildi. Muhatap bulamıyoruz. Kartımızı iptal ettik ve konuyla ilgili yasal işlemlere başladık.
6 aylık paketim vardı. Doğru dürüst kullanamadım. Paketin bitmesine yakın, paketimin aylık versiyona geçmemesini ve yenileme yapılmamasını istedim. Sonra hesabıma göre yaklaşık 250 lira gibi bir tutar kredi kartımdan fazladan çekildi.
Konuştuğum görevli bunun cayma bedeli olabileceğini söyledi.
Halbuki paketten cayma gibi bir durum yok. Paket bittikten sonra üyeliğimin de bitmesini talep etmiştim.