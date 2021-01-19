Ülkemizde sebze-meyvede tarla ve market fiyatı arasındaki uçurum tüketiciyi bezdiriyor.
Tarlada 1 liraya satılan ürün, markette 4-5 kata varan farklarla satılabiliyor.
Ancak tek sıkıntı bu değil. Marketler arasında da fiyat uçurumu dikkat çekiyor.
Türkiye'de yaygın 2 marketi karşılaştırdık. Sebze-meyve fiyatları arasında yüzde 100'e varan farklar gördük.
KEREVİZ İLK SIRADA
Fiyat farkında başı kereviz çekiyor.
Bir markette 4.95 liraya satılan 1 kilogram kereviz, diğer markette 9.89 liralık fiyat etiketiyle tüketiciye sunuluyor.
Karnabahar bir markette 3.95, diğerinde 6.95 liraya; ıspanak bir markette 4.95, diğerinde 8.45 liraya; golden elma bir markette 4.99, diğerinde 7.99 liraya; yerli muz bir markette 8.79, diğerinde 13.95 liraya satılıyor.
ONLINE YARIŞI
Pandemi sürecinde e-ticaret yaygınlaşırken, gıdada online market servisleri arasında büyük rekabet yaşanıyor.