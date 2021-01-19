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    Sebze-meyvede marketler arasında fiyat uçurumu var! İşte ’de yaygın 2 marketin fiyat farkları

    Sebze-meyvede marketler arasında fiyat uçurumu var. ’de yaygın 2 marketi karşılaştırdık. Yüzde 100’e varan fark gördük... Bir markette 4.95 lira olan , diğer markette 9.89 liraya satılıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Market farkı!

    Ülkemizde sebze-meyvede tarla ve market fiyatı arasındaki uçurum tüketiciyi bezdiriyor.

    Tarlada 1 liraya satılan ürün, markette 4-5 kata varan farklarla satılabiliyor.

    Ancak tek sıkıntı bu değil. Marketler arasında da fiyat uçurumu dikkat çekiyor.

    Türkiye'de yaygın 2 marketi karşılaştırdık. Sebze-meyve fiyatları arasında yüzde 100'e varan farklar gördük.

    KEREVİZ İLK SIRADA
    Fiyat farkında başı kereviz çekiyor.

    Bir markette 4.95 liraya satılan 1 kilogram kereviz, diğer markette 9.89 liralık fiyat etiketiyle tüketiciye sunuluyor.

    Karnabahar bir markette 3.95, diğerinde 6.95 liraya; ıspanak bir markette 4.95, diğerinde 8.45 liraya; golden elma bir markette 4.99, diğerinde 7.99 liraya; yerli muz bir markette 8.79, diğerinde 13.95 liraya satılıyor.

    ONLINE YARIŞI
    Pandemi     sürecinde e-ticaret yaygınlaşırken, gıdada online market servisleri arasında büyük rekabet yaşanıyor.

    Pazara katılan firmalar artarken; tüketiciyi cezbetmeye yönelik kampanyalar da dikkat çekiyor.

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    Haberler Ekonomi Sebze-meyvede marketler arasında fiyat uçurumu var! İşte Türkiye’de yaygın 2 marketin fiyat farkları