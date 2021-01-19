Türkiye 2020'de 1,7 milyar dolarlık kağıt ve kağıt ürünü ihraç etti

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

Irak, İsrail, ABD, İran, Çin, Almanya, Bulgaristan, Mısır ve Fas'ın diğer lider pazarlar olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti: "Türkiye, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bu 10 pazara 1 milyar değerinde kağıt ve kağıt ürünü sattı. Zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Pandemin ilk döneminde kağıt ve kağıt ürünleri sektörü de elbette süreçten olumsuz etkilendi, ama sadece 5 ayını pozitifte kapattığımız yılı doğru yönetmeye çalıştık. Sonucunda da yılı yüzde 2'lik kayıpla yani geçen yıla yakın bir seviyede bitirdik. Pandemiye rağmen kimi alanlarda güzel gelişmeler de yaşadık.