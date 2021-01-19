Kesinleşti! 428 TL verilecek! 2021 aile yardımı kaç TL? Aile ve çocuk yardımını kimler alabilir?

Evli olan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.
Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. İşte 2021 yılı aile yardımı ücretleri...
AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.
AİLE YARDIMI KİMLERE ÖDENMEZ
1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,
2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.
3. AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN KESİLECEĞİ HALLER
657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesine göre aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde aile yardımı ödeneği kesilmektedir:
1- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü halinde takip eden ay başından itibaren kaybeder.
2- Çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkı ise;
a- Ölümü,
b- Evlenmesi,
c- 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
ç- Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışması (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), hallerinde, bu hallerin vuku bulduğu tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.
657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde burs alan veya Devletçe okutulan çocuklara aile yardımı ödeneği verilemez ifadesi yer almakla birlikte, 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 11inci maddesine istinaden, 15.07.2012 tarihinden itibaren, çocuk için verilen aile yardımı ödeneği, burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartların taşınması halinde, aynı usul ve esaslar dahilinde ödenebilmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre 1/1/2014–31/12/2015 tarihleri arasında da burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödenek aynen verilmeye devam edilecektir.
2021 AİLE YARDIMI NE KADAR?
SGK kaydı olmayan, çalışmayan eşi olan bir devlet memurunun maaşında, Aile Yardımı adı altında 2021 yılında 376,83 TL ilave bulunuyor.
01.01.2021–30.06.2021 71,55 TL
2021 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?
Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.
1. 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.
2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.
3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.
4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.
ASKERDE OLAN ÇOCUKLARIN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ KARŞISINDAKİ DURUMU
Devlet memuru olarak çalışan ve 24 yaşındaki çocuğu askere giden bir personelin bu çocuktan dolayı aile yardımı ödeneği alıp almayacağını hususunda şunları söyleyebiliriz.
657 sayılı Kanunun aile yardımı ödeneğini düzenleyen ilgili maddelerinde 25 yaşını doldurmayan çocukları askere giden memurlara aile yardımı ödeneği verilmesini engelleyen bir husus bulunmamaktadır. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın 17.04.2010 tarihli yazısı da aynı mahiyette olduğundan Devlet memurlarının 25 yaşını doldurmayan çocuklarından askerde olanlar için aile yardımı ödeneği verilecektir.
YETİM AYLIĞI ALAN ÇOCUKLARIN DURUMU
Memur olan eşin vefat etmesi nedeniyle çocukların yetim aylığı alması halinde aile yardımı ödemesi yapılıp yapılamayacağı hususunda şunları söyleyebiliriz.
657 sayılı Kanunun 202 ve 206. maddelerinde hangi hallerde çocuk yardımı alınacağı ve bu ödemenin kesileceği açıkça belirtilmiştir. Çocuklar için ödenen çocuk yardımının kesileceği haller arasında yetim aylığı almamak diye bir şarta yer verilmemiştir. Bu nedenle yetim aylığı alan çocuklar için de aile yardımı ödeneği ödenecektir.